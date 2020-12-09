Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і задала цікаве питання

На фото Кайлі позує в шкіряних штанях і візерунковому топі. Красуня стала в профіль і вигнулася вперед, хвалячись пружними сідницями і бюстом. Завдяки цьому кадр вийшов дуже спокусливим і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто Аріель?",- підписала фото Кайлі.

Фанати поставили понад 5 мільйонів лайків і написали коментарі:

"Жити заради цього волосся", "Кайлі", "Аріель ніколи не могла", "ти приголомшливо виглядаєш", "Буквально прямо зараз пишу в TikTok про нові зачіски", "ти русалка", "Аріель - моє засіб для прання одягу", "Кайлі буквально підходить під будь-який колір", "мене звуть Аріель", "остинь, моя дівчина слід за тобою", "Боже, ти повинна бути цього кольору", "зрештою, цей колір волосся фантастичний", "цей колір виглядає фантастично добре".

Ми писали, що американська модель Кайлі Дженнер вразила бездоганними формами, якими помірялася з Кім Кардашьян.

"Щасливе п'ятиріччя ... ви можете повірити, що минуло вже стільки років?"- коротко йдеться в повідомленні.

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