Известная модель Кайли Дженнер показала себя и задала интересный вопрос

На фото Кайли позирует в кожаных штанах и узорчатом топе. Красотка стала в профиль и выгнулась вперед, хвастаясь упругими ягодицами и бюстом. Благодаря этому кадр получился очень соблазнительным и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто Ариэль?", - подписала фото Кайли.

Фанаты поставили более 5 миллионов лайков и написали комментарии:

"Жить ради этих волос", "Кайли", "Ариэль никогда не могла", "Ты потрясающе выглядишь", "Буквально прямо сейчас пишу в TikTok о новых прическах", "Ты русалка", "Ариэль - мое средство для стирки одежды", "Кайли буквально подходит под любой цвет", "меня зовут Ариэль", "остынь, моя девушка следует за тобой", "Боже, ты должна быть этого цвета", "В конце концов, этот цвет волос фантастический", "Этот цвет выглядит фантастически хорошо".

Мы писали, что американская модель Кайли Дженнер впечатлила безупречными формами, которыми померилась с Ким Кардашьян.

«Счастливое пятилетие…вы можете поверить, что прошло уже столько лет?» - коротко говорится в сообщении.

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