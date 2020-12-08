Співачка Світлана Лобода спантеличила несподіваним фото

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Viva Ukraine в Instagram.

"Хочу жити там, де тепло... завжди", - каже Світлана Лобода. У такі холодні дні, як сьогодні, ми її прекрасно розуміємо", - підписаний знімок.

Лобода відображена в смугастому чорно-білому купальнику. При цьому на нижній його частині утворилася дивна складка, яка збентежила користувачів мережі.

Пляжний образ артистка доповнила прикрасами і сонцезахисними окулярами, незважаючи на те, що слнце, судячи з усього вже давно село. На плечі вона надягла накидку з геометричним візерунком.

"Щось тут не так", "Ага як пеніс випирає", "фото супер, як ніби пеніс випирає між ногами", "здалося", "місіс самець", - пишуть в коментарях.

Раніше Лобода позувала в чорних латексних лосинах, обтягнули її стрункі ніжки. Красиво виглядали в такій тканині і пружні сідниці-вона просто нестерпно хороша.

Зірка на тонку талію одягла великий поясок з блискучою пряжкою. Співачка доповнила образ півчобітками на довгих підборах.

Нагадаємо, спокусниця Лобода обтягнула свою розкіш чорним латексом:"нестерпно хороша".

Як повідомляла Politeka, Лобода млосно розкинула руки перед вікном, ледь не впустивши груди з глибокого декольте:"заворожує".

Також Politeka писала, що Лобода вразила наповал видом в чорному бікіні з пікантним ланцюжком: навіть на пляжі "тотал Блек".