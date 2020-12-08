Відомий фотограф та експерт у шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк здивувала розкішним виглядом у сукні незвичайного дизайну

Як повідомляє Politeka.net, красуня потрапила на обкладинку нового випуску журналу "Теленеделя" і похвалилася цією подією на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На фото Соня Плакидюк відображена в яскраво-червоній сукні з накладками на плечах і вельми відвертою зоною декольте. Родзинкою дизайну стали шнурки-зав'язки комірця, кисті яких привертають увагу до грудей знаменитості. Образ доповнили напівпрозорі нейлонові рукавички.

Сама вона впевнено позувала перед камерою, злегка задерши плаття і сховавши руку під оборками. Красуня прикрила майже половину обличчя хвилястими пасмами волосся. В описі Соня поділилася емоціями і анонсувала новий випуск СТМПУ в описі:

"Вашу маму і там і тут (с) як то кажуть🦦 а жінка в червоному з полиць для свіжої преси нагадує:

💌ніколи не видаю секрети зірок

💌сьогодні о 19:00 нова (і страшно цікава) серія"

Зовнішній вигляд зірки викликав захват у користувачів соцмережі, навіть співачка Оля Полякова не втрималася від коментаря:

"Богиня"; "Ви ось весь час говорите, що не модель, але берете участь в зйомках, в рекламі і на обкладинках з'являєтеся) чим не моделінг?) "; "Розкішна 🌟"; " вогняна❤️";" Соня, ви прекрасні;)❤️";" неймовірно прекрасна і харизматична, Соня";" Ой) Сонечка) я в захваті) від вашої персони) красотуля))";" Червона машина", не зупиниш ні за що. У перекладі з чеської "Червона " означає" Красива"; "Соня, така червона шапочка"; "Ну дуже дуже красиво".

Нагадаємо, що Плакидюк задерла ногу в хутряному міні, вразивши епатажем:"Королева фламінго".

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