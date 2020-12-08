Известный фотограф и эксперт в шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк удивила роскошным видом в платье необычного дизайна

Как сообщает Politeka.net, красотка попала на обложку нового выпуска журнала "Теленеделя" и похвасталась этим событием на своей странице в соцсети "Инстаграм". На фото Соня Плакидюк запечатлена в ярко-красном платье с накладками на плечах и весьма откровенной зоной декольте. Изюминкой дизайна стали шнурки-завязки воротника, кисти которых привлекают внимание к груди знаменитости. Образ дополнили полупрозрачные нейлоновые перчатки.

Сама она уверенно позировала перед камерой, слегка задрав платье и спрятав руку под оборками. Красавица прикрыла почти половину лица волнистыми прядями волос. В описании Соня поделилась эмоциями и анонсировала новый выпуск СТМПУ в описании:

"Вашу маму и там и тут (с) как говорится🦦 А женщина в красном с полок для свежей прессы напоминает:

💌никогда не выдаю секреты звёзд

💌сегодня в 19:00 новая (и страшно интересная) серия"

Внешний вид звезды вызвал восторг у пользователей соцсети, даже певица Оля Полякова не удержалась от комментария:

"Богиня"; "Вы вот все время говорите, что не модель, но участвуете в съёмках, в рекламе и на обложках появляетесь) чем не моделинг?)"; "Роскошная 🌟"; "Огненная ❤️"; "Соня, вы прекрасны;)❤️"; "Невероятно прекрасная и харизматичная, Соня"; "Ой) Сонечка) Я в восторге) от Вашей персоны) красотуля))"; "Красная машина", не остановишь ни за что. В переводе с чешского "красная" означает "красивая"; "Соня, такая красная шапочка"; "Ну очень очень красиво".

Напомним, что Плакидюк задрала ногу в меховом мини, поразив эпатажем: "Королева фламинго".

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