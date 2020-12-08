Жителям України виплатять кругленьку суму на забезпечення дітей під час карантину

Як пише Politeka.net, гроші можуть отримати фізособи-підприємці I-II групи спрощеної системи оподаткування. Подробиці на офіційному сайті повідомила прес-служба Мінсоцполітики.

Йдеться про допомогу на дітей до 10 років, виплату яких раніше призупинили. Залежно від віку дитини, сума соціальної допомоги становить від 1770 до 2218 гривень на місяць (прожитковий мінімум для відповідних категорій), поки її виплачуватимуть до 31 грудня, але не виключено, що наступного року термін продовжать.

Підприємці, які отримували такі допомоги в період з травня по серпень, мають право отримувати гроші після відновлення виплат, а бажаючі можуть 15 грудня звернутися за ними до найближчого управління соцслужби за місцем проживання. З собою необхідно принести наступні документи.

заява з персональними даними батька( опікуна), інформацією про дітей та реквізитами для перерахування коштів;

копія свідоцтва про народження кожної дитини;

довідка з ПФУ про сплату єдиного соціального внеску

копія документа, що підтверджує право проживати в Україні (для іноземців та осіб без громадянства);

копія рішення про встановлення опіки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час недавнього засідання оголосив, що на Програму з підтримки сімей ФОП виділять в цілому один мільярд гривень.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким ФОП виплатять компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень за збитки під час карантину. Гроші покладаються підприємцям, які весь цей час справно платили ЄСВ.

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