Жителям Украины выплатят кругленькую сумму на обеспечене детей во время карантина
Как пишет Politeka.net, деньги могут получить физлица-предприниматели I-II группы упрощенной системы налогообложения. Подробности на официальном сайте сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Речь идет о пособии на детей до 10 лет, выплату которых ранее приостановили. В зависимости от возраста ребенка, сумма социальной помощи составляет от 1770 до 2218 гривен в месяц (прожиточный минимум для соответствующих категорий), пока ее будут выплачивать до 31 декабря, но не исключено, что в следующем году срок продлят.
Предприниматели, которые получали такие пособия в период с мая по август, имеют право получать деньги после возобновления выплат, а желающие могут 15 декабря обратиться за ними в ближайшее управление соцслужбы по месту жительства. С собой необходимо принести следующие документы.
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заявление с персональными данными родителя (опекуна), информацией о детях и реквизитами для перечисления средств;
- копия свидетельства о рождении каждого ребенка;
- справка из ПФУ об уплате единого социального взноса
- копия документа, подтверждающего право проживать в Украине (для иностранцев и лиц без гражданства);
- копия решения об установлении опеки.
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время недавнего заседания объявил, что на программу по поддержке семей ФЛП выделят в общей сложности один миллиард гривен.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому ФЛП выплатят компенсацию в размере 8 тысяч гривен за убытки во время карантина. Деньги полагаются предпринимателям, которые все это время исправно платили ЕСВ.
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