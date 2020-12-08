Жителям Украины выплатят кругленькую сумму на обеспечене детей во время карантина

Как пишет Politeka.net, деньги могут получить физлица-предприниматели I-II группы упрощенной системы налогообложения. Подробности на официальном сайте сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Речь идет о пособии на детей до 10 лет, выплату которых ранее приостановили. В зависимости от возраста ребенка, сумма социальной помощи составляет от 1770 до 2218 гривен в месяц (прожиточный минимум для соответствующих категорий), пока ее будут выплачивать до 31 декабря, но не исключено, что в следующем году срок продлят.

Предприниматели, которые получали такие пособия в период с мая по август, имеют право получать деньги после возобновления выплат, а желающие могут 15 декабря обратиться за ними в ближайшее управление соцслужбы по месту жительства. С собой необходимо принести следующие документы.

заявление с персональными данными родителя (опекуна), информацией о детях и реквизитами для перечисления средств;

копия свидетельства о рождении каждого ребенка;

справка из ПФУ об уплате единого социального взноса

копия документа, подтверждающего право проживать в Украине (для иностранцев и лиц без гражданства);

копия решения об установлении опеки.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время недавнего заседания объявил, что на программу по поддержке семей ФЛП выделят в общей сложности один миллиард гривен.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому ФЛП выплатят компенсацию в размере 8 тысяч гривен за убытки во время карантина. Деньги полагаются предпринимателям, которые все это время исправно платили ЕСВ.

Напомним, зарплаты стремительно идут вверх, названы регионы с самыми высокими выплатами: «каждый пятый украинец…»

Как сообщала Politeka, урезание субсидий: украинцев возмутили мизерные суммы, "только за отопление..."