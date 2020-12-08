Зовнішній вигляд американської актриси Анджеліни Джолі викликав у публіки стурбованість

Так, Мережу облетіли випадкові фото 45-річної зірки з 12-річним сином Ноксом. Джолі вибралася за покупками напередодні різдвяних свят, а син, мабуть, їй допомагав, передає Politeka.net.

Для виходу в світ кінозірка вибрала обтягуючі штани, чорне пончо та білу футболку. Образ Джолі доповнили високі чоботи й дизайнерська сумка від Valentino із золотою фурнітурою. Нокс був у чорній широкій футболці, темних джинсах і кросівках. Обличчя обох були прикриті захисними масками.

Користувачів насторожив вигляд сильно схудлої Джолі. Багато хто звернув увагу на її занадто худі "ноги-сірники" та дуже тонкі руки. Також публіка зазначила, як сильно виріс Нокс, вже майже наздогнав матір по зросту.

"Нокс такий високий.❤️"

"Мені це подобається! 👌"

"Мужик росте"

"Я радий, що у тебе прекрасний день сімейного спокою. Ти така красива, і я сумую за твоєю увагою. Бажаю тобі прекрасного Мікулаша... Я люблю тебе, моє життя❤️"

"Сподіваюся, і його батько зможе робити покупки разом з ним ...😔"

"Ноги-сірники, худоба"

"Що не так з її руками?"

"Вона виглядає такою худою..."

"Вона виглядає дуже худою... Подивіться на її руки"

Раніше ми повідомляли, в Мережі гаряче обговорюють фото Анджеліни з її батьком Джоном Войтом і братом Джеймсом Хейвеном. Актриса стояла між родичами, одягнена в білу майку і чорні джинси. Пікантною "родзинкою" кадру стала відсутність бюстгальтера на актрисі.

Джолі без краплі збентеження виставила напоказ розкішну красу.

"Не нам її судити за вбрання і дії!", "Анджеліна ну просто вбивча", "таке фото просто надзвичайне. Сімейка Адамс", " а ліфчик слабо було надіти?)", "У брата Анджеліни якийсь маніакальний вигляд", - відреагувала публіка.

Нагадаємо, що безсоромна Анджеліна Джолі в мокрій маєчці пограла язичком і показала дещо цікаве: «Вау, дуже жарко».

Як повідомляла Politeka, пристрасна Анджеліна Джолі в міні задерла ніжки, позбавивши дару мови:»вона знає як...".

Також Politeka писала, що болісно худа Анджеліна Джолі ошелешила впали щоками і кістлявими руками:»підніми голову, дівчинка".