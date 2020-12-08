Внешний вид американской актрисы Анджелины Джоли вызвал у публики обеспокоенность

Так, Сеть облетели случайне фото 45-летней звезды с 12-летним сыном Ноксом. Джоли выбралась за покупками в канун рождественских праздников, а сын, видимо, ей помогал, передает Politeka.net.

Для выхода в свет кинозвезда выбрала обтягивающие брюки, черное пончо и белую футболку. Образ Джоли дополнили высокие сапоги и дизайнерская сумка от Valentino с золотой фурнитурой. Нокс был в черной широкой футболке, темных джинсах и кроссовках. Лица обоих были прикрыты защитными масками.

Пользователей насторожил вид сильно похудевшей Джоли. Многие обратили внимание на ее слишком худые "ноги-спички" и очень тонкие руки. Также публика отметила, как сильно вырос Нокс, уже почти догнал мать по росту.

"Нокс такой высокий.❤️"

"Мне это нравится! 👌"

"Мужик растёт"

"Я рад, что у тебя прекрасный день семейного покоя. Ты такая красивая, и я скучаю по твоему вниманию. Желаю тебе прекрасного Микулаша .. Я люблю тебя, моя жизнь❤️"

"Надеюсь, и его отец сможет делать покупки вместе с ним ...😔"

"Ноги-спички, худоба"

"Что не так с ее руками?"

"Она выглядит такой тощей..."

"Она выглядит очень худой .. Посмотрите на ее руки"

Ранее мы сообщали, в Сети горячо обсуждают фото Анджелины с ее отцом Джоном Войтом и братом Джеймсом Хейвеном. Актриса стояла между родственниками, облаченная в белую майку и черные джинсы. Пикантной "изюминкой" кадра стало отсутствие бюстгальтера на актрисе.

Джоли без капли смущения выставила напоказ роскошную красоту.

«Не нам её судить за наряды и действия!», «Анджелина ну просто убийственна», «Такое фото просто из ряда вон. Семейка Адамс», «А лифчик слабо было надеть?)», «У брата Анджелины какой-то маниакальный вид», - отреагировала публика.

Напомним, что бесстыжая Анджелина Джоли в мокрой маечке поиграла язычком и показала кое-что интересное: «Вау, очень жарко».

Как сообщала Politeka, страстная Анджелина Джоли в мини задрала ножки, лишив дара речи: «Она знает как…».

Также Politeka писала, что болезненно худая Анджелина Джоли ошарашила впавшими щеками и костлявыми руками: «Подними голову, девочка».