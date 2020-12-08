Відомий український продюсер і чоловік Насті Каменських Олексій Потапенко (Потап) похвалився видом без одягу
Як передає Рoliteka.net, новими знімками артист поділився на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, дружина Потапа Анастасія Каменських часто позує у вельми відвертому вигляді, хвалячись своїми формами. Мабуть і продюсер вирішив не відставати, тим більше після активних тренувань і схуднення.
"Після тренування, перед щільним робочим днем!!! Preparing for a Day full of work!! Розкачка перед важким діловим днем!!» ,- написав артист.
Потап позує в душі, а потім у відкритому басейні.
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Зазначимо, фотографії не залишили байдужою і російську виконавицю Лоліту. Вона пставила Потапу"лайк".
Знімки активно коментують в мережі.
"Їжачок в тумані, це ти?", "Кайфучешкі ніхто не відміняв", "кращий», "клас", " Кайф, правда?", "Який шикарний чоловік, в самому розквіті сил..🔥", "А я весь день думаю звідки пар йде", - пишуть в коментарях.
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