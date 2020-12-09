Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе в незвичайному образі і розповіла про витвір мистецтва

На фото Ебі позує в червоному прозорому костюмі, верхня частина якого була в мереживах, а нижня в сіточку. Зірка спокусливо вигнулася, виблискуючи пишними грудьми, а волосся залишила розпущеним. Красуня взялася руками за талію, роблячи знімок ще більш гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ясно, що я єдиний витвір мистецтва, який вам потрібен у вашому домі", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти добре виглядаєш", "я б притиснув тебе до стіни в будь-який день, дівчинка", " повна красуня!", "красуня в будь-якому одязі", " приголомшливо красивий, з променистою посмішкою і приголомшливими видами !! Насолоджуйтесь пригодами сьогодні і на майбутньому тижні !! Джим"," я хочу з тобою зустрітися","я хочу одружитися на тобі Назавжди, любов моя".

Повідомлялося, що американська модель Ебігейл Ретчфорд показала засмаглі форми в одній білій білизні.

На фан-акаунті нещодавно представили яскравий знімок з молодою брюнеткою, що виставила свої достоїнства в білизні з тонких стрічок білого кольору. Прогнувшись і засвітивши бюст, вона отримала багато компліментів:

Нагадаємо, безсовісна Ебі Ретчфорд в хижій білизні порушила позою, показавши Хто зверху

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