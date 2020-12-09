Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя в необычном образе и рассказала о произведении искусства

На фото Эби позирует в красном прозрачном костюме, верхняя часть которого была в кружевах, а нижняя в сеточку. Звезда соблазнительно выгнулась, сверкая пышной грудью, а волосы оставила распущенными. Красотка взялась руками за талию, делая снимок еще более горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ясно, что я единственное произведение искусства, которое вам нужно в вашем доме", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты хорошо выглядишь", "Я бы прижал тебя к стене в любой день, девочка", "Полная красотка!", "красотка в любой одежде", "Потрясающе красивый, с лучезарной улыбкой и потрясающими видами !! Наслаждайтесь приключениями сегодня и на предстоящей неделе !! Джим", "Я хочу с тобой встретиться", "Я хочу жениться на тебе навсегда, любовь моя".

Сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала загорелые формы в одном белом белье.

На фан-аккаунте недавно представили яркий снимок с молодой брюнеткой, выставившей свои достоинства в белье из тонких лент белого цвета. Прогнувшись и засветив бюст, она получила много комплиментов:

Напомним, бессовестная Эби Рэтчфорд в хищном белье возбудила позой, показав кто сверху

А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в трусиках из ниточек дала насладиться красотой

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд возвысилась над облаками, едва не вывалив формы из микро-бикини



