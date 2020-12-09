Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в спокусливому образі

На фото Кім позує в чоботях з вирізами і мереживній білизні. Красуня влаштувалася зручно на дивані і підняла одну ніжку, виблискуючи достоїнствами тіла. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ модель доповнила невеликим макіяжем. Ручками зірка прикрила зону бікіні, але це не зробило знімок менш пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, так як він був викинутий в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

Ми писали, що відома модель Кім Лі показала стильний образ в сукні з глибоким декольте.

На фан-акаунті шанувальники поділилися яскравим фото, на якому Кім позувала в золотистій сукні з величезним вирізом на бюсті, який досягав чи не до пупка моделі.

Ми писали, що відома модель Кім Лі блиснула підтягнутою фігурою в модному бікіні.

На одному з таких фото дівчина з підтягнутою фігурою похвалилася вдалим образом в гірчичному бікіні з глибоким декольте, на радість фанатів.

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