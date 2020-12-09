Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в соблазнительном образе

На фото Ким позирует в сапогах с вырезами и кружевном белье. Красотка устроилась удобно на диване и подняла одну ножку, сверкая достоинствами тела. Волосы у девушки были распущенными, а образ модель дополнила небольшим макияжем. Ручками звезда прикрыла зону бикини, но это не сделало снимок менее пикантным. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, так как он был выброшен в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Мы писали, что популярная модель Ким Ли показала стильный образ в платье с глубоким декольте.

На фан-аккаунте поклонники поделились ярким фото, на котором Ким позировала в золотистом платье с огромным вырезом на бюсте, который достигал едва ли не до пупка модели.

Мы писали, что известная модель Ким Ли блеснула подтянутой фигурой в модном бикини.

На одном из таких фото девушка с подтянутой фигурой похвасталась удачным образом в горчичном бикини с глубоким декольте, на радость фанатов.

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