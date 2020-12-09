Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес, яку називають еталоном жіночої краси та іконою стилю, здивувала публіку з нового боку

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка в цей час активно займається просуванням своєї лінії косметики. У себе в "сторіз" в Instagram Джей Ло опублікувала свіжі кадри, на яких з'явилася в закритій блузі з рюшами (так і хочеться сказати, що бабусиній") й шкіряному береті.

Помітно, як сильно цей образ старить Дженніфер, хоча насправді в свій полтинник зірка здатна дати фору двадцятирічним.

Загалом, наочний приклад, як стилісти перетворили нестаріючу красуню в "тітку" через невдало підібране вбрання.

"🤍Я вклала все, що знаю і коли-небудь дізналася про догляд за шкірою, для створення продуктів, що забезпечують найкращі результати. Я так рада нарешті поділитися ними з усіма вами! Давайте світитися !! 🔥 ", - раніше коментувала подію Лопес.

Актриса частенько виставляє кадри в соцмережі, на яких хвалиться божественною фігурою - їй, безсумнівно, є, що показати, тому і дивно бачити її повністю "запакованою" в блузі з рюшами.

Залишатися завжди бездоганною Джей Ло допомагають заняття спортом, а також деякі заборони. Так, вона зізнавалася, що вже не може згадати, коли в останній раз вживала кофеїн. А, послідувавши пораді свого дієтолога Хейлі Помрой, також відмовилася й від алкоголю.

Нагадаємо, ми писали, що гаряча Дженніфер довела до екстазу кадрами, на яких постала в білій сукні-комбінації без бюстгальтера. Поманивши тисячі шанувальників спокусливими лініями в бездонному декольте, Лопес покрутилася перед камерою, граючи з волоссям.

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