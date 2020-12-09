Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которую называют эталоном женской красоты и иконой стиля, удивила публику с новой стороны

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда в настощее время активно занимается продвижением своей линии косметики. У себя в "сториз" в Инстаграм Джей Ло опубликовала свежие кадры, на которых появилась в закрытой блузе с рюшами (так и хочется сказать, что "бабушкиной") и кожаном берете.

Заметно, как сильно этот образ старит Дженнифер, хотя на самом деле в свой полтинник звезда способна дать фору двадцатилетним.

В общем, наглядный пример, как стилисты превратили нестареющую красотку в "тетку" из-за неудачно подобранного наряда.

"🤍 Я вложила все, что знаю и когда-либо узнала об уходе за кожей, для создания продуктов, обеспечивающих наилучшие результаты. Я так рада наконец поделиться ими со всеми вами! Давайте светиться !! 🔥", - ранее комментировала событие Лопес.

Актриса частенько выставляет кадры в соцсети, на которых хвастается божественной фигурой - ей, несомненно, есть, что показать, поэтому и удивительно видеть ее полностью "запакованной" в блузе с рюшами.

Оставаться всегда безупречной Джей Ло помогают занятия спортом, а также некоторые запреты. Так, она признавалась, что уже не может вспомнить, когда в последний раз употребляла кофеин. А, последовав совету своего диетолога Хейли Помрой, также отказалась и от алкоголя.

Напомним, мы писали, что горячая Дженнифер довела до экстаза кадрами, на которых предстала в белом платье-комбинации без бюстгальтера. Поманив тысячи поклонников соблазнительными линиями в бездонном декольте, Лопес покрутилась перед камерой, играя с волосами.

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