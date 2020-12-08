Совсем не такая, как на экране

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, красотой которой восхищаются миллионы, ошарашила в реальной жизни

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 51-летней звезды в Инстаграм, опубликован любопытный кадр, на котором Джей Ло предстала в постели, окруженная ноутбуками, и с мобильным телефоном в руке.

Артистка замоталась в белую простыню, из-под которой были видны тоненькие лямки нижнего белья, собрала на скорую руку волосы в пучок и водрузила на нос очки в толстой темной оправе. Лопес напряженно что-то рассматривала на экране одного из ноутов.

"Я: проверяю электронную почту, отвечаю на сообщения и вижу, что я могу узнать в Tik Tok, когда проснусь! LOL 🤓", - говорится в подписи к кадру.

Такую Дженнифер, домашнюю, без прикрас редко когда увидишь. Обычно в Инстаграм красотка выставляет "прилизанные" фото, либо же, если и без макияжа, то обязательно так, чтобы была видна ее сочная фигура - Лопес всегда могла похвастаться крутыми бедрами и упругим бюстом, и возраст этому не помеха, ведь с годами, артистка, как вино, только хорошеет.

Ранее мы сообщали, "бронзовая" Лопес свела с ума пикантной фотосессией, ради которой избавилась от лишней одежды, оставшись в лифчике. Певица приласкала себя на камеру поглаживая шею и лицо. Для пущего эффекта Дженнифер закрыла глаза и растянулась в довольной улыбке - несмотря на постановочность кадров, Лопес убедительно выглядит в этом роскошном образе, демонстрируя негу и удовольствие.

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