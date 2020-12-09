У декількох областях буде досить тепло

Погода в Україні 9 грудня засмутить українців сильними морозами і мокрим снігом

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з прогнозу Укргідрометцентру. Незважаючи на обіцянки синоптиків, які прогнозують рекордно теплу зиму, українці вже в грудні зіткнулися з морозними днями.

У середу, 9 грудня, у східних регіонах буде 0..-2 градуси. Вночі температура повітря опуститься до -8..-9 градусів.

На півдні країни очікується мокрий сніг, що переходить у дощ. В Одеській області буде найтепліше - вдень 3-5 градуси, але погода погіршиться через опади. А от у Херсонській та Миколаївській областях температура не підніметься вище 2 градусів тепла.

У західних регіонах в середу очікується від -1 до 2 градусів тепла. Найтепліше буде в Ужгороді. Там температура вдень підніметься до 4-6 градусів тепла. Правда, вночі і там похолодає до -2.

У центральних і північних областях очікуються морози. Вдень від 0 до -4, а вночі температура може опуститися до -7..-9 градусів.

У Києві, 9 грудня, буде морозно. Вдень очікується -2..-4 градуси тепла, а вночі -6..-8 градусів. Дощів не передбачається.

Варто відзначити, що раніше синоптики обіцяли нестабільну погоду в грудні. Втім, серйозні морози до -22 градусів очікуються лише в деяких регіонах після 25 грудня.

Нагадаємо, що у Харкові діти влаштували небезпечні розваги на тонкому льоду:батьки навряд чи знають, фото.

Як повідомляла Politeka, що грудень обрушиться на українців морозами і снігом, де буде найхолодніше: "до -12 градусів".

Також Politeka писала, що двометрові хвилі атакували український курорт, вулиці пішли під воду: кадри руйнівної стихії.