В нескольких областях будет довольно тепло

Погода в Украине 9 декабря расстроит украинцев сильными морозами и мокрым снегом

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из прогноза Укргидрометцентра. Несмотря на обещания синоптиков, прогнозирующих рекордно теплую зиму, украинцы уже в декабре столкнулись с морозными днями.

В среду, 9 декабря, в восточных регионах будет 0..-2 градуса. Ночью температура воздуха опустится до -8..-9 градусов.

На Юге страны ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. В Одесской области будет теплее всего – днем 3-5 градуса, но погода усугубиться осадками. А вот в Херсонской и Николаевской областях температура не поднимется выше 2 градусов тепла.

В западных регионах в среду ожидается от -1 до 2 градусов тепла. Теплее всего будет в Ужгороде. Там температура днем поднимется до 4-6 градусов тепла. Правда, ночью и там похолодает до -2.

В центральных и северных областях ожидаются морозы. Днем от 0 до -4, а ночью температура может опуститься до -7..-9 градусов.

В Киеве, 9 декабря, будет морозно. Днем ожидается -2..-4 градуса тепла, а ночью -6..-8 градусов. Осадков не предвидится.

Стоит отметить, что ранее синоптики обещали нестабильную погоду в декабре. Впрочем, серьезные морозы до -22 градусов ожидаются лишь в некоторых регионах после 25 декабря.

Напомним, что в Харькове дети устроили опасные развлечения на тонком льду: родители вряд ли знают, фото.

Как сообщала Politeka, что декабрь обрушится на украинцев морозами и снегом, где будет холоднее всего: "до -12 градусов".

Также Politeka писала, что двухметровые волны атаковали украинский курорт, улицы ушли под воду: кадры разрушительной стихии.