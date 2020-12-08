Зима набирає обертів і приносить в Україну морозну погоду з сильним вітром, дощами і снігом

Як стало відомо, 9-10 грудня українці відчують на собі дію потужного антициклону Xavier, який повинен розігнати більшу частину опадів, але далеко не скрізь, передає Politeka.net. Синоптик Наталка Діденко поділилася свіжим прогнозом погоди на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Жителям Одеської, Херсонської, Миколаївської областей і Криму варто побоюватися дощу і мокрого снігу. На Україну з Європи вже насувається циклон Yvonne, його боротьба з антициклоном викликає сильний вітер, який 9-го грудня буде дути зі сходу і Південного Сходу.

Збережуться і морози: вночі прогнозується середня температура повітря від -4 до -10 градусів, у східних областях буде прохолодніше (до -12 градусів), на півдні - близько нуля. Вдень значно потеплішає, очікуються від -3 до + 2 градусів тепла в середньому по країні, до +4 градусів на півдні, від +5 до +9 градусів на Закарпатті та в Криму.

Ситуація кардинально зміниться 10-го грудня, коли в Україну з Європи прорветься повітряна маса - вона принесе теплу погоду і сильні дощі з мокрим снігом в західних, центральних, північних регіонах, а також в Одеській області.

У Києві 9-е вересня пророкують морозним (до -4 градусів вдень) і вітряним, але без опадів. Наступного дня киян чекає падіння атмосферного тиск і потепління аж до плюсової температури, можливий дощ або сніг з вітром. Різкий перепад можуть відчути метеозалежні і люди з хворобами серцево-судинної системи, можливі перепади тиску і головні болі.

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