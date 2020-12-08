У курортній Кирилівці, в Запорізькій області, вирує негода, там більше тижня на Азовському морі не вщухав шторм

У Кирилівці пориви вітру швидкістю до 30 кілометрів на годину утворили на морі хвилі, висотою до 2 метрів. Хвилі обумовлюють підтоплення не тільки пляжів, а й будівель, розташованих поблизу, повідомляють "Местные вести".

Крім того, водою залило безліч туристичних баз на Федотовій косі і навіть дорогу на острів Бірючий (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У дворах деяких готелів через шторм утворилися справжні озера, а пляжі зникли. Місцеві жителі часом не можуть нормально пересуватися вулицями від будинку до будинку.

Рятувальники попереджають, що стихія продовжить вирувати в містечку 9 грудня і наступні кілька днів – швидкість вітру досягне 25-28 м/с, а висота хвиль – 1,5-2 метрів. Вони відзначили, що така погода характерна для Кирилівки завжди в осінню пору року.

Також у Запорізькій області через шторм на Азовському морі затопило дорогу до резиденції президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що десятки роликів у соцмережах свідчать: хвилі перервали єдиний сухопутний шлях до заповідника "Бирючий острів", де крім туристичних баз розташований маєток державного управління справами, закріплений за главою української держави.

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