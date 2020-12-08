Местные не могут нормально передвигаться по улицам

В курортной Кирилловке, в Запорожской области, бушует непогода, там больше недели на Азовском море не утихал шторм

В Кирилловке порывы ветра скоростью до 30 километров в час образовали на море волны, высотой до 2 метров. Волны обусловливают подтопление не только пляжей, но и зданий, расположенных вблизи, сообщают "Местные вести".

Кроме того, водой залило множество туристических баз на Федотовой косе и даже дорогу на остров Бирючий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во дворах некоторых гостиниц из-за шторма образовались настоящие озера, а пляжи исчезли. Местные жители порой не могут нормально передвигаться по улицам от дома к дому.

Спасатели предупреждают, что стихия продолжит бушевать в городке 9 декабря и последующие несколько дней – скорость ветра достигнет 25-28 м/с, а высота волн – 1,5-2 метров. Они отметили, что такая погода характерна для Кирилловки всегда в осеннее время года.

Также в Запорожской области из-за шторма на Азовском море затопило дорогу к резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что десятки роликов в соцсетях свидетельствуют: волны прервали единственный сухопутный путь в заповедник "Бирючий остров", где кроме туристических баз расположено поместье государственного управления делами, закрепленное за главой украинского государства.

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