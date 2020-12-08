З'явилися подробиці можливого підвищення пенсій українським військовим
Про це пише Ліга.
Відповідний законопроект вже розглянули в першому читанні, але таку ідею не підтримує Кабмін.
У документі сказано, що максимальна пенсія військовослужбовців у відставці буде підвищена з 70 до 90% від грошового забезпечення на відповідних посадах. Що стосується норми про 70%, то вона діє з 2016 року, що створює дискримінацію в пенсійних виплатах міжб військовими пенсіонерами різних років.
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Якщо законопроект затвердять у другому читанні, то він офіційно набуде чинності з 1 січня 2021 року, а на перерахунок пенсій необхідно майже 15 млрд з бюджету.
Мінфін попереджає, що йому не вистачить фінансів для реалізації цієї ініціативи в 2021 році. А зміни, що впливають на параметри бюджету, прийняті після 15 липня, можуть набути чинності не раніше року наступного за плановим (тобто 2022), йдеться в експертному висновку Міністерства щодо документа.
Раніше ми розповідали, що уряд спростив процедуру оформлення пенсії.
Було введено "єдине звернення", і після спілкування з представником ПФУ досить написати заяву для відкриття спецрахунку, куди будуть надходити гроші від держави.
Нагадаємо, що Частину зарплат доведеться віддати на пенсії
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