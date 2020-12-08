Появились подробности возможного повышения пенсий украинским военным
Об этом пишет Лига.
Соответствующий законопроект уже рассмотрели в первом чтении, но такую идею не поддерживает Кабмин.
В документе сказано, что максимальная пенсия военнослужащих в отставке будет повышена с 70 до 90% от денежного обеспечения на соответствующих должностях. Что касается нормы о 70%, то она действует с 2016 года, что создает дискриминацию в пенсионных выплатах между военными пенсионерами разных лет.
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Если законопроект утвердят во втором чтении, то он официально вступит в силу с 1 января 2021 года, а на перерасчет пенсий необходимо почти 15 млрд из бюджета.
Минфин предупреждает, что ему не хватит финансов для реализации этой инициативы в 2021 году. А изменения, влияющие на параметры бюджета, принятые после 15 июля, могут вступить в силу не раньше года последующего за плановым (то есть 2022), говорится в экспертном выводе министерства относительно документа.
Ранее мы рассказывали, что правительство упростило процедуру оформления пенсии.
Было введено "единое обращение", и после общения с представителем ПФУ достаточно написать заявление для открытия спецсчета, куда будут поступать деньги от государства.
Напомним, что Часть зарплат придется отдать на пенсии
Как сообщала Politeka, Выход на пенсию в 40 лет: кто может рассчитывать на выплаты
Также Politeka писала, что Украинцы получат повышенные пенсии уже в этом месяце