Появились подробности возможного повышения пенсий украинским военным

Об этом пишет Лига.

Соответствующий законопроект уже рассмотрели в первом чтении, но такую идею не поддерживает Кабмин.

В документе сказано, что максимальная пенсия военнослужащих в отставке будет повышена с 70 до 90% от денежного обеспечения на соответствующих должностях. Что касается нормы о 70%, то она действует с 2016 года, что создает дискриминацию в пенсионных выплатах между военными пенсионерами разных лет.

Если законопроект утвердят во втором чтении, то он официально вступит в силу с 1 января 2021 года, а на перерасчет пенсий необходимо почти 15 млрд из бюджета.

Минфин предупреждает, что ему не хватит финансов для реализации этой инициативы в 2021 году. А изменения, влияющие на параметры бюджета, принятые после 15 июля, могут вступить в силу не раньше года последующего за плановым (то есть 2022), говорится в экспертном выводе министерства относительно документа.

Ранее мы рассказывали, что правительство упростило процедуру оформления пенсии.

Было введено "единое обращение", и после общения с представителем ПФУ достаточно написать заявление для открытия спецсчета, куда будут поступать деньги от государства.

Напомним, что Часть зарплат придется отдать на пенсии

Как сообщала Politeka, Выход на пенсию в 40 лет: кто может рассчитывать на выплаты

Также Politeka писала, что Украинцы получат повышенные пенсии уже в этом месяце