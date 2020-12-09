Українська співачка Тіна Кароль вразила розміром бюста в нескромній сукні

Як повідомляє Politeka.net, бурхливий ажіотаж в соцмережі "Instagram" викликало відео, на якому зірка прокотилася в машині (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). Тіна Кароль зняла Селфі, вбравшись у блискучу сріблясту сукню з величезним декольте.

Під час поїздки виконавиця позувала на задньому сидінні, показавши свої розкішні принади крупним планом. Завдяки великому люку салон авто виявився добре освітлений, і шанувальники змогли у всіх деталях розглянути, що знаходиться всередині декольте Тіни Кароль. Судячи з кадрів, артистка не одягла під сукню бюстгальтер.

Шанувальники не залишилися байдужі до таких кадрів і залишили свої відгуки:

"Доброго ранку! Нехай зимовий настрій вас не покидає💞 😍"; "соска"; "аби тільки ц*цьки світанути, чергова...🥴".

Раніше фанати Тіни Кароль захопилися іншою, не менш видатною частиною тіла знаменитості. На опублікованому в одній з фан-груп фото вона з'явилася в чорному топі і розкутій позі, продемонструвавши користувачам соцмережі стрункі ноги і значні сідниці. Тіна Кароль розпустила своє золотаве волосся і пустотливо сховала під ними частину свого прекрасного обличчя. Образ доповнила яскраво-червона помада, яка надала красуні ще більшої жіночності і пристрасті.

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