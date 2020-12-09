Відомий фотограф та експерт у шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк відповіла на пікантні запитання своїх шанувальників

Так, зірка Соня Плакидюк вирішила відповісти на найцікавіші запитання шанувальників, які їй поставили фанати в розділі Сторі в Instagram. Фотограф поділилася також серією особистих фото. При цьому не обійшлося і без стандартних питань, що стосуються відносин Соні зі співачкою Дашею Астаф'євою.

Вся справа в тому, що останнім часом творчий дует Соні Плакидюк і Даші Астаф'євої не дає спокою шанувальників, адже дівчата не перестають дивувати витівками на публіці. Після того, як фотограф проекту "Топ-модель по-українськи" розмістила закулісний кадр з найвідвертішої фотосесії з Астаф'євою, кількість коментарів на адресу зірок і їх відносин збільшилася в рази.

Подружилися колеги, втім, відповідають на всі неоднозначні питання з гумором і тим самим підігрівають інтерес до себе. Наприклад, на питання: "ви з Дашею Астаф'євої зустрічаєтеся?"Соня відповіла лаконічно:»в основному в лазні".

Також Соня поділилася серією фото з відпочинку із зірковою подругою і насмішила кумедними розвагами з Дашею перед дзеркалом, яка крутилася, шукаючи ідеальний ракурс.

Ми також писали, що красуня потрапила на обкладинку нового випуску журналу "Теленеделя" і похвалилася цією подією на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На фото Соня Плакидюк відображена в яскраво-червоній сукні з накладками на плечах і вельми відвертою зоною декольте. Родзинкою дизайну стали шнурки-зав'язки коміра, кисті яких привертають увагу до грудей знаменитості. Образ доповнили напівпрозорі нейлонові рукавички.

Сама вона впевнено позувала перед камерою, злегка задерши плаття і сховавши руку під оборками. Красуня прикрила майже половину обличчя хвилястими пасмами волосся. В описі Соня поділилася емоціями і анонсувала новий випуск ВТМПУ в описі:

Зовнішній вигляд зірки викликав захват у користувачів соцмережі, навіть співачка Оля Полякова не втрималася від коментаря.

Нагадаємо, що Плакидюк задерла ногу в хутряному міні, вразивши епатажем:"Королева фламінго".

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