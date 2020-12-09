Американська фітнес-модель Ана Чері розкуто показала засмаглі форми під час домашньої зйомки

Модель активно ділиться своїми кращими фото з останніх фотосесій, а також постійно розповідає про тренування і мотивує прихильниць старанно займатися в спортзалі. Вся справа в тому, що Ана є професійним фітнес-тренером і звикла приділяти багато часу роботі. При цьому дівчина поєднує також свої хобі та інші заняття.

Найчастіше через завантаженість модель рідко вибирається з дому, а багато фотосесії влаштовує вдома в затишній обстановці. Як видно на фото, представленому на фан-акаунті, дівчина не бентежиться, демонструючи своє тіло.

У простій білизні і прикрившись накидкою з білої сіточки, Чері позувала на м'якому дивані і повернулася до камери напівбоком, підкресливши тим самим форми з вигідного ракурсу.

Ось що пишуть шанувальники в Instagram:

"Будь ласка, покажи ще свої красиві ніжки і смачні пальчики ?! 👣 😋 ♥ ️ ; Смачно❤️❤; дуже красивий; я в захваті від твоєї краси; просто розкіш і блиск❤️🙌; також здорово; estas Linda❤️; мотивація! 🙌 🏻 ; тут завжди буде гаряче🔥❤️; справжня краса .... ❤ ; Красиво 😍; ти виглядаєш так жарко, як ти це робиш?; Так ідеально 👌; Так У мене слюні пускають 😮 над твоїми фото # поцілунки".

Як відомо, популярна модель рідко вибирається з дому, вважає за краще відпочивати біля узбережжя поруч з особистим двориком і практично ніколи не з'являється на публіці. Незважаючи на популярність, Ана любить влаштовувати фотосесії переважно вдома, а також тренуватися в особистому спортзалі.

Не так давно спортсменка вирушила разом з подругами на відпочинок на Мальдіви і тепер активно ділиться кращими кадрами, зробленими на райському острові. Наприклад, на свіжому фото Чері розбурхала видом в крихітному купальнику і мокрому ТОПі, який розв'язала і приспустила з плечей.

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