Американская фитнес-модель Ана Чери раскрепощенно показала загорелые формы во во время домашней съемки

Модель активно делится своими лучшими фото из последних фотосессий, а также постоянно рассказывает о тренировках и мотивирует поклонниц усердно заниматься в спортзале. Все дело в том, что Ана является профессиональным фитнес-тренером и привыкла уделять много времени работе. При этом девушка совмещает также свои хобби и другие занятия.

Чаще всего из-за загруженности модель редко выбирается из дома, а многие фотосессии устраивает дома в уютной обстановке. Как видно на фото, представленном на фан-аккаунте, девушка не смущается, демонстрируя свое тело.

В простом белье и прикрывшись накидкой из белой сеточки, Чери позировала на мягком диване и повернулась к камере полубоком, подчеркнув тем самым формы с выгодного ракурса.

Вот что пишут поклонники в Инстаграм:

«Пожалуйста, покажи еще свои красивые ножки и вкусные пальчики ?! 👣😋 ♥ ️; Вкусно❤️❤; Очень красивый; Я в восторге от твоей красоты; просто роскошь и блеск❤️🙌; Также здорово; Estas linda ❤️; ваша новая Мотивация! 🙌🏻; здесь всегда будет горячо🔥❤️; Настоящая красота .... ❤; Красиво 😍; Ты выглядишь так жарко, как ты это делаешь?; Так идеально 👌; Да у меня слюни пускают 😮 над твоими фото # поцелуи».

Как известно, популярная модель редко выбирается из дома, предпочитает отдыхать у побережья рядом с личным двориком и практически никогда не появляется на публике. Несмотря на популярность, Ана любит устраивать фотосессии преимущественно дома, а также тренироваться в личном спортзале.

Не так давно спортсменка отправилась вместе с подругами на отдых на Мальдивы и теперь активно делится лучшими кадрами, сделанными на райском острове. К примеру, на свежем фото Чери взбудоражила видом в крошечном купальнике и мокром топе, который развязала и приспустила с плеч.

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