Звичайна справа, як поповнення мобільного рахунку, через ПриватБанк перетворилася на сущий кошмар

Як передає Politeka.net, про це йдеться в новій скарзі, опублікованій на сайті Мінфіну в розділі з відгуками.

За словами обуреної клієнтки, яка ось уже 20 років як співпрацює з ПриватБанком, при спробі поповнити мобільний рахунок на 1000 гривень через веббанкінг Приват24, отримала відмову та вимогу підтвердити особу. А після невдалого підтвердження карта жінки й зовсім виявилася заблокованою.

"Мені необхідно було терміново оплатити платіж для поповнення мобільного зв'язку в Приват24. Сума 1000 грн. Платіж більше години значився "в обробці".

Ні повідомлень, ні пояснень - нічого. Написала в чат - чому так довго? Потрібно пройти підтвердження - фото надішліть або по телефону пройдіть аутентифікацію. Панове, я клієнт банку більше 20 років. Мені почали ставити такі питання, що це за платіж, ваша посада і де при останньому відвідуванні банку? Який платіж - це моя особиста справа, коли саме мені ставили питання про посаду — я пам'ятати не можу. За кілька років поміняно кілька місць роботи... Завжди при проходженні платежів були запити підтверджень. Що зараз сталося? В результаті мене нахабно викинули з Приват24", - поскаржилася жінка, додавши, що після такої головомийки тепер змушена шукати банкомат для поповнення рахунку, а потім йти у відділення банку, щоб вирішити питання з розблокуванням.

У ПриватБанку роз'яснили ситуацію, зазначивши, що якщо у клієнта змінилися дані, то потрібно надати банку актуальну інформацію, щоб не виникало складнощів при ідентифікації та подальшому обслуговуванні.

"Банк дійсно може попросити підтвердити платіж, щоб переконатися, що його робите саме ви. Кожна така незручність може бути саме тим випадком, коли ми не дамо шахраям вкрасти ваші гроші. Безумовно, ми не просимо дзвонити після кожного кліпу очима і перегляду балансу. Тому просимо вас поставитися з розумінням до нашого бажання вберегти Ваші кошти", - йдеться в офіційній відповіді банку.

До цього ми повідомляли, що банкомат ПриватБанку раптово вилучив картку Ощадбанку, залишивши пенсіонера без грошей.

"При здійсненні операції карта була затримана банкоматом з невідомих причин. При неодноразовому зверненні в контакт-центр Приватбанку мені було повідомлено, що затримані карти не повертаються, а причина затримки невідома. Все б нічого, технічні збої відбуваються не тільки в банках, але за перевипуск картки такий же державний Ощадбанк стягнув з мене 75 гривень. При такому неодноразовому зверненні в Ощадбанку мене просто грубо "відфутболили", ніби я сам винен у ситуації", - описував ситуацію обурений клієнт.

Нагадаємо, з рахунків у "Приватбанку" списуються "зайві" суми, клієнти в подиві