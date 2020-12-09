Обычное дело, как пополнение мобильного счета, из-за ПриватБанка превратилось в сущий кошмар

Как передает Politeka.net, об этом говорится в новой жалобе, опубликованной на сайте Минфина в разделе с отзывами.

По словам возмущенной клиентки, которая вот уже 20 лет как сотрудничает с ПриватБанком, при попытке пополнить мобильный счет на 1000 гривен через веббанкинг Приват24, получила отказ и требование подтвердить личность. А после неудачного подтверждения карта женщины и вовсе оказалась заблокированной.

"Мне необходимо было срочно оплатить платеж для пополнения мобильной связи в Приват24. Сумма 1000 грн. Платеж более часа числился «в обработке».

Ни сообщений, ни объяснений — ничего. Написала в чат — почему так долго? Нужно пройти подтверждение — фото пришлите или по телефону пройдите аутентификацию. Господа, я клиент банка более 20 лет. Мне начали задавать такие вопросы, что это за платеж, ваша должность и где при последнем посещении банка? Какой платеж — это мое личное дело, когда именно мне задавали вопрос о должности — я помнить не могу. За несколько лет поменяно несколько мест работы... Всегда при прохождении платежей были запросы подтверждений. Что сейчас случилось? В результате меня нагло выкинули из Приват24", - пожаловалась женщина, добавив, что после такой головомойки теперь вынуждена искать банкомат для пополнения счета, а затем идти в отделение банка, чтобы решить вопрос с разблокировкой.

В ПриватБанке разъяснили ситуацию, отметив, что если у клиента изменились данные, то нужно предоставить банку актуальную информацию, чтобы не возникало сложности при идентификации и дальнейшем обслуживании.

"Банк действительно может попросить подтвердить платеж, чтобы убедиться, что его делаете именно вы. Каждое такое неудобство может быть именно тем случаем, когда мы не дадим мошенникам украсть ваши деньги. Безусловно, мы не просим звонить после каждого клипа глазами и просмотра баланса. Поэтому просим вас отнестись с пониманием к нашему желанию уберечь ваши средства", - говорится в официальном ответе банка.

До этого мы сообщали, что банкомат ПриватБанка внезапно изъял карточку Ощадбанка, оставив пенсионера без денег.

"При осуществлении операции карта была задержана банкоматом по неизвестным причинам. При неоднократном обращении в контакт-центр ПриватБанка мне было сообщено, что задержанные карты не возвращаются, а причина задержки неизвестна. Все бы ничего, технические сбои происходят не только в банках, но за перевыпуск карточки такой же государственный Ощадбанк стянул с меня 75 гривен. При таком неоднократном обращении в Ощадбанке меня просто грубо «отфутболили», будто я сам виноват в ситуации", - описывал ситуацию возмущенный клиент.

Напомним, со счетов в "ПриватБанке" списываются "лишние" суммы, клиенты в недоумении