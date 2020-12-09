Актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женю Ковальову в "Сватах", захопила "смачними" кадрами

Як передає Politeka.net, 26-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в момент підготовки до вистави, "вся у справах", але дуже чарівна, незважаючи на зайнятість.

Чорно-білі знімки вийшли виразними, такими, що залишають приємний післясмак - актрисою хочеться милуватися вічно.

Анна сиділа в гримерці за столиком, в чорній обтягуючій блузі з бездонним декольте, оточена косметикою. На одному з фото дівчина тримала в руці помаду, на іншому - фарбувала губи, кокетливо відвівши погляд убік, і на третьому - послала повітряний поцілунок фотографу.

"Поки ми з дівчатками готуємося до виходу на сцену, @viktoriia_aleksandrovna любить нас фотографувати📸 а ми любимо її❤️ #суперкоманда🤟 ✨", - підписала кадри Кошмал.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів в коментарях:

"Красуня 🌹"

"Анюта ти як завжди прекрасна"

"Якби ви були моєю сестрою, я б вас розцілував!!!❤️"

"Вай Вай яка краса😍❤️ 🖤 🔥 "

"Яка красуня🔥 удачі на виставі❤️"

Раніше ми повідомляли, Кошмал розчулила домашнім фото поруч з ялинкою. Дівчина позувала в картатій сорочці, блакитному реглані й світлих штанях, схожих на піжамні.

Ненафарбована Анна закрила очі та нахилила голову до плеча. При цьому дівчина мило посміхалася.

"У Харкові прикрашені вулиці створюють довгоочікуваний новорічний настрій🎅 🎄 а #Верныежены всього через пару годин вийдуть на сцену. Так що скоро побачимося", - підписала фото актриса, зробивши анонс спектакля.