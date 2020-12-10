Відома співачка Санта Дімопулос, переможниця проекту "Танці з зірками", показала себе у всій красі

Як пише Politeka.net, в Instagram дівчина затіяла гру з шанувальниками, в процесі якої публікувала фото, які просили її фанати. Красуня поділилася знімком з відпочинку в Дубай, куди вона вирушила разом з чоловіком і маленькою донькою Софією.

На сімейному фото Санта постала у всій красі. Вона одягла мініатюрний червоний купальник, який підкреслив її видатні форми. Після проекту у Санти дуже підтягнулося і без того прекрасне тіло. На фото потрапив пружний прес і стрункі ніжки. Відзначимо, що нещодавно 33-річна зірка народила дитину, після чого зуміла дуже швидко повернутися у форму.

Крім цього, Дімопулос поділилася кадром в зеленому купальнику. Вона лежала і ніжилася на сонечку, відпочиваючи після виснажливих тренувань на шоу.

Як відомо, Санту Дімопулос визнали переможницею проекту "Танці з зірками", проте дівчина від перемоги відмовилася. Санта передала свій кубок Юлії Саніній, але вона теж не побажала визнавати себе переможницею. У підсумку дівчата вирішили віддати свої кубки на благодійність. Скандал навколо фіналу шоу посилився ще й тим, що в багатьох опитуваннях в Інтернеті Юлія Саніна перемагала Санту з великою перевагою.

Нагадаємо, що Дімопулос вилила душу про те, що залишилося за лаштунками шоу: "від ефіру до ефіру змушували...".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос пішла по стопах Кіркорова, приголомшивши дорогущими розвагами:"досі не віриться...".

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