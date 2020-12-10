Известная певица Санта Димопулос, победительница проекта "Танці з зірками", показала себя во всей красе

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм девушка затеяла игру с поклонниками, в процессе которой публиковала фото, которые просили ее фанаты. Красотка поделилась снимком с отдыха в Дубай, куда она отправилась вместе с мужем и маленькой дочкой Софией.

На семейном фото Санта предстала во всей красе. Она надела миниатюрный красный купальник, который подчеркнул ее выдающиеся формы. После проекта у Санты очень подтянулось и без того прекрасное тело. На фото попал упругий пресс и стройные ножки. Отметим, что недавно 33-летняя звезда родила ребенка, после чего сумела очень быстро вернуться в форму.

Кроме этого, Димопулос поделилась кадром в зеленом купальнике. Она лежала и нежилась на солнышке, отдыхая после изнурительных тренировок на шоу.

Как известно, Санту Димопулос признали победительницей проекта "Танці з зірками", однако девушка от победы отказалась. Санта передала свой кубок Юлии Саниной, но она тоже не пожелала признавать себя победительницей. В итоге девушки решили отдать свои кубки на благотворительность. Скандал вокруг финала шоу усугубился еще и тем, что во многих опросах в интернете Юлия Санина побеждала Санту с большим перевесом.

Напомним, что Димопулос излила душу о том, что осталось за кулисами шоу: "От эфира к эфиру заставляли...".

Как сообщала Politeka, Димопулос пошла по стопам Киркорова, ошеломив дорогущими развлечениями: «До сих пор не верится…».

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