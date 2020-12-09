Зірки Студії "Квартал 95" Євген Кошовий і Міка Фаталов нарядно одяглися для нового шоу

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці «Квартал 95» в Instagram з'явилося фото, на якому коміки постали в чорних костюмах з метеликами. Кошовий доповнив образ темними окулярами.

«Бонд. Женя і Міка Бонди», - підписали фото автори аккаунта.

За кілька хвилин пост зібрав більше 2 тисяч лайків і масу позитивних відгуків.

"Класні артисти-гумористи. Мені обидва подобаються", "Супер", «Ля які», «удачі вам хлопці і всіх благ", " дуже подобається Міка. Дайте йому більше ролей, глядач буде задоволений!»,- пишуть користувачі Мережі.

У себе в Instagram Кошовий теж опублікував відео і фото з заходу. Судячи з запису, кварталівці готують сюрприз для своїх шанувальників на Новий Рік. У відео засвітилися й інші зірки студії, включаючи Юрія Ткача та Сергія Казаніна.

Раніше ми писали, що Кошовий приміряв забавну маску в Instagram, в результаті чого став схожий на Володимира Дантеса.

"День шостий, починає дуже швидко рости волосся і з'являється капелюх", - пожартував комік про свою хворобу.

Як відомо, Євген Кошовий, як і багато його колег, перехворів китайським вірусом. Деякий час він провів вдома на самоізоляції. Судячи з відео, тепер артист здоровий.

Нагадаємо, що Євген Кошовий похвалився, скільки грошей виділяє на дружину і дочку: "Дивись, будеш жерти шапку...".

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