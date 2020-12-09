Наступного року субсидії призначатимуться по-новому

Тепер кожного українця, який хоче отримувати субсидію будуть ретельно перевіряти. Після того як людина подасть заяву його документи будуть проходити перевірку в три етапи.

Зокрема, всі дані українця будуть оновлюватися, тому відразу з'ясується, якщо він купив автомобіль або здійснив іншу велику покупку карткою, передає Сніданок з 1+1. Так, Мінфін передасть інформацію в Мінсоцполітики.

У порушників, які отримують субсидії, але при цьому роблять великі покупки, виплати скасуються, а далі доведеться повернути всю отриману допомогу доведеться до державного бюджету.

Крім того, забрати пільгові виплати можуть, якщо у одержувача є будинок від 200 квадратних метрів, або квартирою в понад 120 кв.. Претендувати на субсидії не можуть господарі авто, яким менше п'яти років, а також ті, хто зробив одну покупку на суму понад 50 тис.грн.

Підкреслимо, з початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс у 2,5 рази. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді готуються розглянути законопроект, який посилює санкції для неплатників.

Пропонується внести поправки в закон "Про виконавче провадження" і прирівняти боржників по комуналці до неплатників аліментів. Українцям, які вчасно не розібралися з платіжками, можуть заборонити виїжджати з країни, керувати автомобілем, користуватися зброєю і ходити на полювання.

Раніше повідомлялося, що жителям України виплатять кругленьку суму на забезпечення дітей під час карантину. Гроші можуть отримати фізособи-підприємці I-II групи спрощеної системи оподаткування.

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