Погода в Україні різко зміниться завдяки зсуву антициклону, який приніс з собою морози

Як розповіла у себе в Фейсбук синоптик Наталка Діденко, в четвер, 10 грудня, Південно-Західна циклоничність зрушить потужний антициклон, який кілька днів тому прийшов в Україну і приніс з собою морозну і вітряну погоду.

Таким чином, вже з завтрашнього дня почнеться потепління. Температура 10 грудня вдень коливатиметься в районі 0 градусів, на заході – в межах +2...+6 градусів, на півдні – від +4 до +8 градусів, а в Криму – до +12 градусів.

Водночас, вночі на Сході, а також у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях очікуються морози до -3...-9 градусів. На решті території країни вночі також можливі невеликі мінуси.

Вітер залишиться сильним зі штормовими поривами.

У західних областях, а також на півночі, в Одеській, Миколаївській, Вінницькій областях, частині Черкаської області та Кропивницькому з районами можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

У Києві в четвер буде вітряно. У другій половині дня ймовірний мокрий сніг і дощ. Вночі температура опуститься до -3...-5 градусів, а вдень триматиметься близько нуля.

Зсув антициклону буде супроводжуватися коливаннями атмосферного тиску, збільшенням хмарності і вологості повітря. Крім того, синоптик попередила про руйнівний вітер, який може ламати гілки дерев і валити конструкції.

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