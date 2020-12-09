Погода в Украине резко сменится благодаря смещению антициклона, который принес с собой морозы
Как рассказала у себя в Фейсбук синоптик Наталья Диденко, в четверг, 10 декабря, юго-западная циклоничнисть сдвинет мощный антициклон, который несколько дней назад пришел в Украину и принес с собой морозную и ветренную погоду.
Таким образом, уже з завтрашнего дня начнется потепление. Температура 10 декабря днем будет колебаться в районе 0 градусов, на Западе – в пределах +2…+6 градусов, на Юге – от +4 до +8 градусов, а в Крыму – до +12 градусов.
В то же время, ночью на Востоке, а также в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются морозы до -3…-9 градусов. На остальной территории страны ночью также возможны небольшие минусы.
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Ветер останется сильным со штормовыми порывами.
В западных областях, а также на Севере, в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, части Черкасской области и Кропивницком с районами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
В Киеве в четверг будет ветрено. Во второй половине дня вероятен мокрый снег и дождь. Ночью температура опустится до -3…-5 градусов, а днем будет держаться около нуля.
Смещение антициклона будет сопровождаться колебаниями атмосферного давления, увеличением облачности и влажности воздуха. Кроме того, синоптик предупредила о разрушительном ветре, который может ломать ветви деревьев и валить конструкции.
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