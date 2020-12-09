Украинцы столкнулись с ураганным ветром, двухметровыми волнами и сумасшедшим количеством морской пены
Как передает Politeka.net, стихия разбушеалась в курортном поселке Кирилловка и заказнике остров Бирючий на Азовском море в Запорожской области (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Шторм не стихает уже около недели. Порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег.
Море затопило пляжи и дома, местами размыло дороги. Так, в результате непогоды десятки баз отдыха, расположенных на Федотовой косе, оказались в воде. Также затоплена и дорога, ведущая на остров Бирючий, где летом отдыхал с семьей президент Владимир Зеленский в своей резиденции. Пришлось подключать спасателей, чтобы вытащить людей с острова, оказавшихся отрезанными от "большой земли".
Отказавшаяся от кубка "Танців з зірками" Юлия Санина взбудоражила видом в купальнике: "Никогда раньше..."
«Дизель шоу» пошел по стопам «Квартал 95» и посягнул на святое для украинцев: «Хороши оба»
Каменских без штанов и стыда дала жару на парковке: «Ого, ляхи»
Лучезарная Дженнифер Лопес развалилась на траве, показав свое счастье: «Такая милашка»
Под водой очутилась и центральная площадь Кирилловки, пришлось откачивать с помощью специальных насосов.
Кроме того, берег покрыла густая пена. Местные жители шутят, что она похожа на пенку из кофе, а также про пенные вечеринки.
Тем не менее, веселого мало. В ГСЧС предупреждают, что штормовая погода сохранится еще на несколько дней. Ожидаются порывы ветра до 25-28 м/с. Высота волн будет достигать 1,5-2 метров.
Пользователи активно комментируют событие в соцсети. Местные жители сообщают, что подобная ситуация наблюдается из года в год в этот сезон.
"Если не ошибаюсь, то каждый год так"
"Похоже будет пенная вечеринка😂"
"В домики заселились Медузы 😂😂"
"Хозяевам баз можно только посочувствовать..."
"Жалко Федотку😢"
"Прям фильм "Послезавтра"
"Жуть"
Напомним, что непогода с новой силой обрушится на Одессу: "снег, гололед и штормовой ветер"
Как сообщала Politeka, штормовой ветер ворвется в Украину, синоптик поделилась неожиданным прогнозом: «до +12 и…»
Также Politeka писала, что магнитные бури ударят по украинцам в декабре, названы опасные даты