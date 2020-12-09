Украинцы столкнулись с ураганным ветром, двухметровыми волнами и сумасшедшим количеством морской пены

Как передает Politeka.net, стихия разбушеалась в курортном поселке Кирилловка и заказнике остров Бирючий на Азовском море в Запорожской области (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Шторм не стихает уже около недели. Порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег.

Море затопило пляжи и дома, местами размыло дороги. Так, в результате непогоды десятки баз отдыха, расположенных на Федотовой косе, оказались в воде. Также затоплена и дорога, ведущая на остров Бирючий, где летом отдыхал с семьей президент Владимир Зеленский в своей резиденции. Пришлось подключать спасателей, чтобы вытащить людей с острова, оказавшихся отрезанными от "большой земли".

Под водой очутилась и центральная площадь Кирилловки, пришлось откачивать с помощью специальных насосов.

Кроме того, берег покрыла густая пена. Местные жители шутят, что она похожа на пенку из кофе, а также про пенные вечеринки.

Тем не менее, веселого мало. В ГСЧС предупреждают, что штормовая погода сохранится еще на несколько дней. Ожидаются порывы ветра до 25-28 м/с. Высота волн будет достигать 1,5-2 метров.

Пользователи активно комментируют событие в соцсети. Местные жители сообщают, что подобная ситуация наблюдается из года в год в этот сезон.

"Если не ошибаюсь, то каждый год так"

"Похоже будет пенная вечеринка😂"

"В домики заселились Медузы 😂😂"

"Хозяевам баз можно только посочувствовать..."

"Жалко Федотку😢"



"Прям фильм "Послезавтра"

"Жуть"

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