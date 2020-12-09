Популярний російський шоумен Максим Галкін вразив шанувальників зізнанням про те, як поводився на балу в шкільні роки

Як розповідає Politeka, відповідні кадри знаменитість опублікував у себе на сторінці в Instagram.

"1989 рік - 18 березня в моїй школі був день 19 століття, бал, літературний салон і т.д. на першій фотці я мазурю або полонезю, вже не розбереш, на другий чогось граю, на третій слухаю в циліндрі, на четвертій наші панянки. Прекрасно було", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно Галкіна, який виступає на балу в шкільні роки. При цьому помітно, що майбутня зірка естради навіть в ті роки не соромився демонструвати свій талан.

"Гаррі дуже схожий на вас», «хороші фото, а дівчата які всі красиві, природні, всі ошатні, любо дорого дивитися», «Максим, побільше таких кадрів", " як же круто раніше було в школі. А зараз щось не дуже", - пишуть користувачі Мережі.

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