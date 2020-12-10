Співачка Наташа Корольова заінтригувала публіку несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, 47-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому повідала подробиці своїх пригод в Африці (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Як відомо, артистка, у якої останнім часом в житті багато стресів, "втекла" від чоловіка-зрадника стриптизера Тарзана на край світу. Тепер же вона пояснила, що до чого.

"Ви коли-небудь пробували виходити із зони комфорту і влаштовувати собі випробування?, - почала свій спіч Корольова та продовжила. - Я зробила це. Моя втеча на острів стала справжньою перевіркою себе. Я виживала один на один з дикою природою, жила в племені Бома у місцевих аборигенів. Я добувала собі їжу, полювала, проходила шаманські обряди і навіть прийняла домашні пологи в племені. Це було неймовірно складно, це був справжній виклик! Кілька разів я хотіла все кинути і повернутися додому. Але бажання зрозуміти, чого я стою насправді подолало всі мої страхи. Я пройшла це випробування до кінця і це було потужне перезавантаження, яке дало мені можливість знову знайти крила, і зробити важливі для себе висновки!"

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Наташа, ти - сильна, ти впораєшся! Ми віримо в тебе!🙏🙏🙏"

"Це цікаво 🤔"

"Молодець!👏"

Раніше ми повідомляли, Корольова стала запрошеною суддею на шоу "Суперстар. Повернення". Співачка була захоплена виступом екс-соліста групи "Кар-мен", 53-річного репера Богдана Титомира.

"Богдан, бро, красунчик. Я тобі хочу сказати, що найцінніше, що ти зберіг як артист – це той енергетичний посил, той се**уальний твій початок, який передається через екран глядачеві, слухачеві", - не стримала емоцій Наташа.

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