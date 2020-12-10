Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала принади в гарячому образі

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, зроблене на тлі буйної зелені, яка особливо радує в холодну погоду. Джей Ло одягла коричневу блузку і розстебнула верхні гудзики, продемонструвавши хвилюючі груди. Судячи з кадру, красуня навіть не одягла ліфчик.

Поверх блузки Дженніфер накинула довгу шубу, яку теж розкрила навстіж. Вона поставила ногу у високому чоботі на стілець і завмерла в процесі застібання, така поза зробила акцент ще й на пружних стегнах співачки. Образ довершила розкішна зачіска з розпущеними і завитими локонами.

"Стає трохи прохолодно на вулиці. Всім щасливих свят!",- побажала Дженніфер Лопес в описі.

Користувачі соцмережі в коментарях прийшли в захват від зимового образу актриси:

"Ці кучері для мене"; "чистий вогонь"; "ніколи не розчаровує"; "Казкова"; "Королева"; " ми любимо тебе, Джей Ло!"; "Дивовижна жінка"; "найкрасивіший плюшевий ведмедик на світі"; "ти абсолютно красива"; "ці чобітки"; "Моя рольова модель"; "ви обожнюєте вбивати фанатів! Люблю вас так сильно"; "ти прекрасно виглядаєш з такими волоссям. ❤ ️ ❤ ️ "; "Це її волосся... Все так прекрасно! ❤ ️ "; "Абсолютно приголомшлива!!! Всі твої сюрпризи завжди такі особливі, дуже тебе люблю. Зі святом тебе і твою сім'ю"; "бронзова богиня"; "Моя друга мама", "де мені розписатися, щоб бути таким в 51? Але як це круто".

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