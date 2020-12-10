Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала прелести в горячем образе

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, сделанное на фоне буйной зелени, которая особенно радует в холодную погоду. Джей Ло надела коричневую блузку и расстегнула верхние пуговицы, продемонстрировав волнительную грудь. Судя по кадру, красотка даже не надела лифчик.

Поверх блузки Дженнифер набросила длинную шубу, которую тоже распахнула настежь. Она поставила ногу в высоком сапоге на стул и замерла в процессе застегивания, такая поза сделала акцент еще и на упругих бедрах певицы. Образ довершила раскошная прическа с распущенными и завитыми локонами.

"Становится немного прохладно на улице. Всем счастливых праздников!", - пожелала Дженнифер Лопес в описании.

Пользователи соцсети в комментариях пришли в восторг от зимнего образа актрисы:

"Эти кудри для меня"; "Чистый огонь"; "Никогда не разочаровывает"; "Сказочная"; "Королева"; "Мы любим тебя, Джей Ло!"; "Удивительная женщина"; "Самый красивый плюшевый мишка на свете"; "Ты абсолютно красивая"; "Эти сапожки"; "Моя ролевая модель"; "Вы обожаете убивать фанатов! Люблю вас так сильно"; "Ты прекрасно выглядишь с такими волосами. ❤️❤️"; "Это ее волосы... Все так прекрасно! ❤️"; "Абсолютно потрясающая!!! Все твои сюрпризы всегда такие особенные, очень тебя люблю. С праздником тебя и твою семью"; "Бронзовая богиня"; "Моя вторая мама", "где мне расписаться, чтобы быть таким в 51? Но как это круто".

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