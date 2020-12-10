У Кабміні визначили правилам, за якими магазини і ринки працюватимуть під час локдауну

Як повідомляє Politeka.net, уряд вирішив наступного року посилити карантин з 8 по 25 січня. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про нові правила для торгових точок в ефірі "Громадського радіо".

Представник МОЗ підкреслив, що при покупках люди часто влаштовують черги в обмежених просторах. Тому в уряді вирішили заборонити продавати Непродовольчі товари навіть на винос.

"У нас буде заборона роботи непродовольчих магазинів, але в магазинах буде дозволена тільки адресна доставка, із забороною роботи на винос", - підкреслив чиновник. - "Не повинні працювати навіть Непродовольчі ринки".

Як і під час весняного карантину, обмеження не поширюються на продаж харчових продуктів, українці також зможуть вільно купити в магазинах засоби гігієни, медикаменти, спеціальні корми та препарати для тварин.

"Якщо ми говоримо про магазини, супермаркети, які продавали харчові продукти і ще інші речі, то під час жорсткого карантину з 8 по 25 січня ці речі буде заборонено продавати", - заявив Віктор Ляшко. - "Можуть продавати цю групу товарів там, де 60% площі відведено саме під Непродовольчі товари".

Під час локдауну забороняється робота закладів громадського харчування (включаючи бари) - вони зможуть обслуговувати клієнтів тільки з виносом або адресною доставкою, не будуть проводити ніяких масових заходів. Закриють також кінотеатри, Татри, торгові центри і спортзалів, дозволять тренуватися тільки національним збірним. Навчальні заклади, крім дитячих садків, відправляться на канікули. А ось транспорт продовжить ходити за правилами "помаранчевої" зони небезпеки.

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