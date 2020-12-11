Німецька модель Ніколь Потуральскі порадувала публіку свіжими фото

Як передає Politeka.net, 27-річна красуня, колишня кохана актора Бреда Пітта, опублікувала яскраві знімки в своєму мікроблозі в Instagram.

Модель прогулялася вулицями Берліна в коротенькій коричневій кофті і в костюмі такого ж кольору, що складався з піджака та вузьких штанів. Лук доповнили незвичайний капелюшок, що нагадував утеплений варіант панамки, невелика сумочка й високі шкіряні черевики.

На одному з фото щаслива Ніколь розпливлася в широкій посмішці, кинувши грайливий погляд кудись назад.

"Посміхнися, знову майже вихідні. Час летить, але я не проти, тому що ми всі просто хочемо знову зібратися разом", - підписала знімки зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Примітно, але деяким Потуральскі здалася дуже схожою на російську супермодель Ірину Шейк, що їх навіть назвали близнюками.

"З Бредом? 🤔🍀🌹❤️😀"

"Найкрасивіша ❤️"

"Дуже красива твоя фотографія - як завжди 😍 😄 👍 "

"Омг ... ця привабливість ❤️"

"Ви молодці у всьому, що робите!"

"Дивіться, ви завжди посміхаєтеся, це те, що відрізняє вас від усіх інших"

"@nico.potur і @irinashayk = близнюки 😱 😍"

Раніше ми повідомляли, Ніколь здивувала несподіваним вибором одягу для походу на вулицю. Незважаючи на холод, дівчина ризикнула вийти в крихітному топіку на зав'язочках, "шторки" якого ледве прикривали бюст. Зверху красуня, правда, накинула дуту курточку, проте широко її розпахнула.

Також на ній були широкі блакитні джинси та білі кеди.

"Гуава Айс Айс Бебі🧊", - підписала кадри Потуральскі.

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