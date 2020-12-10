Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і розповіла про косметичку

На фото Тетяна позує в блузі з відкритими плечима і без білизни. Красуня доповнила образ капелюшком, а позувала в профіль. Котова дивилася прямо в об'єктив камери, хвалячись бездоганною красою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Без яких засобів в косметичці ти не можеш обійтися?

- Хайлайтер

- Бальзам для губ

- Туш для вій...

А так само тональний крем, консилер, рум'яна, підводка, помада, блін ще пензлики і спонжик, ой а ще й основа під мейк потрібна", - написала Котова під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Краща", " а довгий огірочок, Ви там носите.....про всяк випадок"," Божественно красиво"," найкрасивіша дівчина"," нам дівчаткам потрібно все і відразу) дівчатка такі дівчатка", " дитинко Ти мій кайф...", "Кішечка, ніжна, вся чудова, сама моя".

Повідомлялося, що колишня учасниця колективу «ВІА Гра» Тетяна Котова поділилася спокусливим фото.

Тетяна Котова відображена в короткій сорочці, зав'язаній на грудях. При цьому вражаючі форми дівчини не повністю помістилися в наряд, частина грудей залишилася неприкритою.

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