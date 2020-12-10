Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і розповіла про косметичку
На фото Тетяна позує в блузі з відкритими плечима і без білизни. Красуня доповнила образ капелюшком, а позувала в профіль. Котова дивилася прямо в об'єктив камери, хвалячись бездоганною красою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Без яких засобів в косметичці ти не можеш обійтися?
- Хайлайтер
Надя Дорофєєва підкорила чесними фото без макіяжу, так навіть краще: "Які щічки!"
Колишня дружина екс-динамівця Морозюка без штанів і комплексів заманила в своє ліжко, фото: "Дзюба покинув чат"
Кучерява Лорак обтягнула себе шкірою, здивувавши неприродною фігурою: "Стегно ніби окремо..."
Дочки Георгія Гонгадзе виросли і вражають красою: як зараз виглядають дівчата і чим вони займаються
- Бальзам для губ
- Туш для вій...
А так само тональний крем, консилер, рум'яна, підводка, помада, блін ще пензлики і спонжик, ой а ще й основа під мейк потрібна", - написала Котова під фото.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Краща", " а довгий огірочок, Ви там носите.....про всяк випадок"," Божественно красиво"," найкрасивіша дівчина"," нам дівчаткам потрібно все і відразу) дівчатка такі дівчатка", " дитинко Ти мій кайф...", "Кішечка, ніжна, вся чудова, сама моя".
Повідомлялося, що колишня учасниця колективу «ВІА Гра» Тетяна Котова поділилася спокусливим фото.
Тетяна Котова відображена в короткій сорочці, зав'язаній на грудях. При цьому вражаючі форми дівчини не повністю помістилися в наряд, частина грудей залишилася неприкритою.
Нагадаємо, спокуслива екс-ВІА Гра Котова в міні-шортах показала, чим гаряча кава
А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Котова з розставленими ногами вирішила показати своє " благородство»
Також Politeka повідомляла, що фігуриста екс-ВІА Гра Котова вразила своєю "мудрістю" в білосніжних трусиках