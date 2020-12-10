Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и рассказала о косметичке

На фото Татьяна позирует в блузе с открытыми плечами и без белья. Красотка дополнила образ шляпкой, а позировала в профиль. Котова смотрела прямо в объектив камеры, хвастаясь безупречной красотой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Без каких средств в косметичке ты не можешь обойтись?

-Хайлайтер

-Бальзам для губ

-Тушь для ресниц...

А так же тональный крем, консилер, румяна, подводка, помада, блин ещё кисточки и спонжик, ой а еще и основа под мейк нужна", - написала Котова под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучшая", "А длинный огурчик, Вы там носите.....на всякий случай", "Божественно красиво", "Самая красивая девушка", "Нам девочкам нужно все и сразу) девочки такие девочки", "Детка ты мой кайф...", "Кошечка, нежная, вся великолепная, самая моя".

Сообщалось, что бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Татьяна Котова поделилась соблазнительным фото.

Татьяна Котова запечатлена в короткой рубашке, завязанной на груди. При этом впечатляющие формы девушки не полностью поместились в наряд, часть груди осталась неприкрытой.

Напомним, соблазнительная экс-ВИА Гра Котова в мини-шортах показала, чем горячее кофе

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Котова с расставленными ногами решила показать свое «благородство»

Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-ВИА Гра Котова впечатлила своей "мудростью" в белоснежных трусиках



