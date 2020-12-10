В Ощадбанку не пояснили, чому вночі стоять ліміти на проведення транзакцій
Про це у своїй скарзі на порталі Мінфін поскаржився незадоволений клієнт.
За його словами, після 22:00 він переводив гроші на карту іншого банку і одна з транзакцій пройшла успішно.
Але при спробі знову перерахувати гроші Ощадбанк попередив клієнта про "перевищення ліміту по карті".
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"Після здійснення однієї операції треба було зробити ще одну, але прийшла смс про те що перевищено ліміт по даній карті. Зайшов в Ощад24, в розділ лімітів, там все нормально, ліміт не перевищено. Подзвонив оператору і з'ясувалося, що в нічний час переказ грошей з карти на карту можна робити тільки 1 раз, другий раз після 8-00 (деактивувати цей ліміт не можна)", - розкрив подробиці інциденту клієнт.
Він також запитав у оператора, на якій підставі Ощадбанк ставить подібні ліміти, але співробітник нічого не відповів і нібито просто поклав трубку.
"Попросив оператора пояснити на якій підставі встановлено таке обмеження і чому я його не бачу в Ощад24. У відповідь кинули трубку. І взагалі, в спілкуванні з банком, одні негативні емоції", - дивується чоловік.
"Здрастуйте! Приносимо вибачення за можливі незручності. Дійсно, даний ліміт існує, і встановлений він для уникнення шахрайських дій в нічний час. Для з'ясування ситуації, щодо того, що співробітник кинув трубку під час консультації, напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваш фінансовий номер телефону і час дзвінка в контакт-центр. Інформацію обов'язково перевіримо", - оперативно відповіли на скаргу в коментарях.
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