В Ощадбанку не пояснили, чому вночі стоять ліміти на проведення транзакцій

Про це у своїй скарзі на порталі Мінфін поскаржився незадоволений клієнт.

За його словами, після 22:00 він переводив гроші на карту іншого банку і одна з транзакцій пройшла успішно.

Але при спробі знову перерахувати гроші Ощадбанк попередив клієнта про "перевищення ліміту по карті".

"Після здійснення однієї операції треба було зробити ще одну, але прийшла смс про те що перевищено ліміт по даній карті. Зайшов в Ощад24, в розділ лімітів, там все нормально, ліміт не перевищено. Подзвонив оператору і з'ясувалося, що в нічний час переказ грошей з карти на карту можна робити тільки 1 раз, другий раз після 8-00 (деактивувати цей ліміт не можна)", - розкрив подробиці інциденту клієнт.

Він також запитав у оператора, на якій підставі Ощадбанк ставить подібні ліміти, але співробітник нічого не відповів і нібито просто поклав трубку.

"Попросив оператора пояснити на якій підставі встановлено таке обмеження і чому я його не бачу в Ощад24. У відповідь кинули трубку. І взагалі, в спілкуванні з банком, одні негативні емоції", - дивується чоловік.

"Здрастуйте! Приносимо вибачення за можливі незручності. Дійсно, даний ліміт існує, і встановлений він для уникнення шахрайських дій в нічний час. Для з'ясування ситуації, щодо того, що співробітник кинув трубку під час консультації, напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваш фінансовий номер телефону і час дзвінка в контакт-центр. Інформацію обов'язково перевіримо", - оперативно відповіли на скаргу в коментарях.

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