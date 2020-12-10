В Ощадбанке внятно не объяснили, почему ночью стоят лимиты на проведение транзакций

Об этом в своей жалобе на портале Минфин пожаловался недовольный клиент.

По его словам, после 22:00 он переводил деньги на карту другого банка и одна из транзакций прошла успешно.

Но при попытке снова перечислить деньги Ощадбанк предупредил клиента о "превышении лимита по карте".

"После совершения одной операции потребовалось сделать еще одну, но пришла смс о том что превышен лимит по данной карте. Зашел в Ощад24, в раздел лимитов, там все нормально, лимит не превышен. Позвонил оператору и выяснилось, что в ночное время перевод денег с карты на карту можно делать только 1 раз, второй раз после 8-00 (деактивировать этот лимит нельзя)", - раскрыл подробности инцидента клиент.

Он также спросил у оператора, на каком основании Ощадбанк ставит подобные лимиты, но сотрудник ничего не ответил и якобы просто положил трубку.

"Попросил оператора объяснить на каком основании установлено такое ограничение и почему я его не вижу в Ощад24. В ответ бросили трубку. И вообще, в общении с банком, одни отрицательные эмоции", - недоумевает мужчина.

"Здравствуйте! Приносим извинения за возможные неудобства. Действительно, данный лимит существует, и установлен он для избежания мошеннических действий в ночное время. Для выяснения ситуации, касательно того, что сотрудник бросил трубку во время консультации, напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения Ваш финансовый номер телефона и время звонка в контакт-центр. Информацию обязательно проверим", - оперативно ответили на жалобу в комментариях.

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

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