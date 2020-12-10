Українська співачка Ольга Полякова приміряла незвичний для себе образ з новою зачіскою

Як повідомляє Politeka.net, артистка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" невеликий ролик, в якому показала своє перевтілення. Судячи з зовнішнього вигляду, вона записала відео на телефон, сидячи в гримерці.

Цього разу Оля Полякова постала в бордовому халаті, який спокусливо відчинився на грудях виконавиці, під ним можна розгледіти бюстгальтер. Відразу привертають увагу кучеряве руде волосся на голові знаменитості, ймовірно, вона одягла перуку. Зірка широко розкрила очі з підфарбованими довгими віями і крупним планом показала свій професійний макіяж. Образ безсоромниці доповнила шпилька на одному з помаранчевих локонів.

Раніше Оля Полякова вже експериментувала із зовнішністю і перетворилася на копію своєї колеги надії Дорофєєвої, свою молодшу зовнішність вона показала в шоу "Маска" на телеканалі "Україна". Поп-виконавиця з'явилася в студії в чорно-білому короткому вбранні з масивними воланистими мереживами, які доповнив лакований пояс, а також велике намисто із золотих ланцюгів.

Обличчя Олі Полякової зусиллями гримера стало ніби ляльковим. Багатьом шанувальникам не сподобалися такі метаморфози після звичного іміджу популярної співачки.

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