Відома українська співачка Даша Астаф'єва приміряла на себе образ східної красуні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких позувала в незвичайних прикрасах. Образ вийшов вельми екзотичним, оскільки складалося враження, що Астаф'єва гола. Камені і ланцюжки прикрашали її голову і плечі. Перчинки образу додала бардова помада.

"Я сумую за тими, в кого закохуюся з першого погляду..) Розумієте про що я?",- підписала фото зірка.

За короткий час її пост зібрав майже 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів і навіть порівняли з виконавицею екзотичних танців Мата Харі.

"Перлина», "Мата Харі", "може це ви та сама східна казка?", "Ох, Даша", "Оооо, та коли всі почуття як оголені дроти іскрять", "Прекрасна", "Я в Вас закохалася з першого погляду, коли вперше побачила в російському Playboy", "дуже заворожує. Навіть чути звук деренчання прикраси", "Ох, вже ця любов з першого погляду", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що 35-річна Даша Астаф'єва в сукні з відкритими плечима вразила глибиною декольте. Пишний бюст красуні мало не вистрибнув назовні. Сама співачка грайливо дивилася в камеру.

Нагадаємо, що мокру Астаф'єву в бікіні понесло на одкровення: "хотіла стати ватажком амазонок...".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва без білизни розбурхала фантазії, приспустивши тонке шовкове платтячко: "пристрасть".

Також Politeka писала, що Астаф'єва спокусила виглядом в образі розпусного "метелика", одягнувшись в латекс: Плакидюк в захваті.